Власти Дагестана пообещали миллион рублей тому, кто предоставит сведения о локации сбежавших из тюрьмы преступников

Власти Дагестана пообещали миллион рублей тому, кто предоставит реальные сведения о местонахождении сбежавших из тюрьмы преступников. Шестерых заключенных ищут уже вторые сутки.

До миллиона рублей будет выплачено гражданам, которые предоставят информацию, представляющую интерес для следствия в розыске особо опасных преступников. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев, обращаясь к руководителям муниципалитетов республики. Он также подчеркнул, что деньги на эти цели уже выделили из регионального бюджета. Шестеро заключенных сбежали из колонии №2 в поселке Шамхал под Махачкалой в ночь со вторника на среду. Долгое время заключенные рыли подкоп, которым и воспользовались для того, чтобы покинуть тюрьму. Двое из них ранее были осуждены за убийства, остальные — за наркоторговлю. В и поиске беглецов сейчас задействован весь состав регионального МВД. Глава Дагестана также напомнил, что если преступники явятся с повинной, законом предусмотрено смягчение для них ответственности.

После побега заключенных в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников колонии.