Политические митинги и пикеты в Петербурге по прежнему не разрешают проводить

При этом в городе отменили почти все запреты, которые связаны с пандемией.

Коронавирусные ограничения, которые действуют в Петербурге, не распространяются на конференции, форумы и иные массовые собрания. Их проводить можно, так же как и спортивные соревнования. Совершеннолетние горожане могут участвовать в этих мероприятиях без ограничений. Однако не все массовые акции равны. В пресс-службе городской администрации изданию «Фонтанка.ру» сообщили, что публичные политические мероприятия по прежнему запрещены. К таковым Смольный отнес собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, которые проводят с целью выражения и формирования мнений. Также под запретом встречи депутатов с избирателями. Новые поправки в постановление городского правительства сохранили запрет на любые публичные мероприятия если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. Однако в петербургском управлении ведомства не смогли разъяснить порядок и разрешенные случаи проведения мероприятий. Там сообщили, что не уполномочены давать разъяснения относительно порядка правоприменения нормативных актов. Согласованных с администрацией политических акций в Северной столице не было уже более полугода. Дело доходило до того, что одной из партий не согласовали акцию в поддержку политика Алексея Навального, но на той же площадке разрешили проведение фестиваля в честь Дня российского флага.

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 215 новых случаев коронавируса.