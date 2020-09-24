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13:02, 24 сентября 2020

Белорусская прокуратура анонсировала ужесточение наказание для родителей, отпускающих детей на протестные акции

Белорусская прокуратура анонсировала ужесточение наказание для родителей, которые отпускают детей на незаконные протестные акции. Это произошло после вчерашней тайной инаугурации президента.

Генеральный прокурор Андрей Швед пообещал, что ни один организатор и участник несанкционированных протестных акций не уйдет от ответственности. Рано или поздно все виновные будут наказаны — цитирует его государственное агентство «БелТа». Глава ведомства добавил, что с каждым днём ситуация с общественным порядком в Минске и других белорусских городах улучшается.

Швед добавил, что выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в протестных акциях. Он анонсировал, что в скором времени прокуратура инициирует соответствующий законопроект.

Последняя волна народных выступлений прошла в стране вчера вечером. Задержали как минимум несколько сотен человек. Протестующие были возмущены инаугурацией президента. Церемония проходила тайно. Некоторые участники мероприятия сказали газете «Московский комсомолец», что они вообще не знали куда идут. По их словам, изначально их пригласили под предлогом создания новой партии.

Белорусская оппозиция не признаёт Александра Лукашенко в качестве президента. Также о его нелегитимности ранее объявляли около дюжины стран, в частности, Германия, Канада, США и все непосредственные соседи Белоруссии, кроме России.



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