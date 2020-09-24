Екатерина Шульман: Встреча Памфиловой с экспертами призвана улучшить репутацию состава комиссии перед выборами 2021

Встреча председателя ЦИК Эллы Памфиловой с экспертами призвана улучшить репутацию состава комиссии перед выборами в Государственную Думу 2021 года. Об этом сообщил в прямомэфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, «Насколько можно понять, опыт братской Белоруссии несколько напугал нашу политическую машину в целом, поэтому есть ощущение, что кампанию в 2021 году надо провести поприличнее, чтобы не началось как в Минске. И в качестве первого шага попытаться наладить порушенную связь с экспертным сообществом. Кроме того, в марте 2021 истекают полномочия текущего состава ЦИКа, в том числе руководителя комиссии, будут ли они возобновлены неизвестно. Поэтому внезапно появилась нужда как-то восстановить свою репутацию, пострадавшую в последнее время, чтобы показать что выборы 2021 года, а также следующие за ними президентские выборы, этот состав способен провести так, чтобы не вызвать протестов, как-то сохранив видимость легитимности», — сказала она.

Накануне состоялась встреча председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с экспертами, по итогам которой принято решение о сокращении использования технологии защиты от роботов CAPTCHA на сайте комиссии. В ходе встречи Э.Памфилова объявила о возобновлении работы экспертного совета при ЦИКе.