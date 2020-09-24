Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 г в Осло 10 сентября, передают РИА. Сайт Росбалт называет академика Комкова главным редактором газеты «Президент».

Инициативу уже успел прокомментировать пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал агентству РИА Новости, что если решение по поводу Путина будет принято, это будет прекрасно, а если нет, то ничего страшного. Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули политика Алексея Навального. Как сообщалось, это сделал ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, при этом конкретные имена не назывались.