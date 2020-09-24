Премьер-министр страны: В Израиле с завтрашнего дня будет введен полный карантин

В Израиле с завтрашнего дня будет введен полный карантин, — сообщил премьер-министр страны. По словам Биньямина Нетаньяху, это решение далось нелегко.

Израиль первым в мире объявил о введении повторного карантина. После отмены первого, в стране возобновился рост числа зараженных коронавирусом. За последние сутки заболели больше шести тысяч шестисот человек.

Ситуация с пандемией нового коронавируса в некоторых государствах Евросоюза в настоящее время обстоит хуже, чем на пике распространения заболевания в марте текущего года. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.