Еще один отечественный препарат от коронавируса – «Авифавир» – решили продавать в аптеках по цене около 8000 рублей

Еще один отечественный препарат от коронавируса – «Авифавир» – решили продавать в аптеках по цене около восьми тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Напомним, что первый российских препарат от коронавируса, появившийся в свободной продаже в аптеках – арепливир – начали продавать по цене, превышающей двенадцать тысяч рублей за упаковку.
2020-09-24T12:32:22+03:00
2020-09-24T12:36:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 24 сентября 2020
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