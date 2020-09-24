Еще один отечественный препарат от коронавируса – «Авифавир» – решили продавать в аптеках по цене около 8000 рублей

Еще один отечественный препарат от коронавируса – «Авифавир» – решили продавать в аптеках по цене около восьми тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Напомним, что первый российских препарат от коронавируса, появившийся в свободной продаже в аптеках – арепливир – начали продавать по цене, превышающей двенадцать тысяч рублей за упаковку.