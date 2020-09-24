Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит, что провел церемонию своей инаугурации с соблюдением всех норм закона. Руководитель республики сказал, что всем, кому надо было знать о мероприятии, знали. По его словам, невозможно было тайно провести церемонию, на которую пригласили около двух тысяч человек. Инаугурация состоялась накануне, она не анонсировалась, лишь постфактум государственное телевидение показало запись мероприятия.