Генпрокуратура Белоруссии инициирует ужесточение ответственности для родителей, вовлекающих детей в акции протеста

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Швед. Он также добавил, что никто из организаторов или участников несанкционированных акций не уйдет от ответственности. Кроме того, Швед рассказал, что Генпрокуратура республики потребовала от госорганов усилить профилактическую и идеологическую работу с молодежью в образовательных учреждениях.