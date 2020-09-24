Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

Ему было 74 года. Артист скончался в Москве. Причины смерти пока не установлены, — рассказал агентству ТАСС сын Войнаровского Игорь. Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Большого театра.