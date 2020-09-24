Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

Ему было 74 года. Артист скончался в Москве. Причины смерти пока не установлены, — рассказал агентству ТАСС сын Войнаровского Игорь. Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Большого театра.
2020-09-24T12:06:06+03:00
2020-09-24T12:06:06+03:00
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12:06, 24 сентября 2020