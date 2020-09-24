Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает, что хотел сохранить в тайне свою инаугурацию

Он сказал, что на церемонию было приглашено около двух тысяч человек, включая военных, и сохранить это в тайне почти невозможно, — сообщает агентство РИА Новости. Руководитель республики добавил, что его страна не обязана уведомлять кого-либо, в том числе западные государства, о проведении инаугурации. Церемония состоялась накануне. Она не анонсировалась. Государственное телевидение сообщило об инаугурации лишь постфактум. Запись мероприятия была показана ближе к вечеру. Между тем, после того, как у Александра Лукашенко официально начался новый президентский срок, накануне в Минске и других городах Белоруссии прошли очередные акции протеста. По данным МВД республики, было задержано более 360 человек.