Израиль с завтрашнего дня вводит жесткие карантинные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом

В стране большое количество тяжело-больных, сказал иммунолог, профессор израильской клиники ХАДАССА Яков Беркун.
Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху назвал решение сложным, но необходимым для сохранения здоровья граждан.
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В стране большое количество тяжело-больных, сказал иммунолог, профессор израильской клиники ХАДАССА Яков Беркун.
Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху назвал решение сложным, но необходимым для сохранения здоровья граждан.