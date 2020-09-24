В Москве за день коронавирусом заразились более тысячи человек

Рост заболеваемости в столице наблюдается уже примерно две недели.

1050 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Такие данные озвучил оперативный штаб по мониторингу новой болезни в Москве. В последний раз на таком уровне распространение инфекции было в конце июня. При этом, в мэрии подчёркивают, что сама динамика активных случаев остаётся отрицательной, поскольку выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились, а именно — 1304 человека.

Официальные данные в той или иной мере показывают рост заболеваемости в столице с начала осени. Ранее мэр Сергей Собянин объяснял это тем, что тесты на коронавирус стали проводить чаще. По его словам, «если в прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч… то сейчас объем ПЦР-тестирования достиг 66 тысяч».

В целом по стране заболеваемость также постепенно растёт. Общее число выявленных случаев превышает миллион и сто тысяч. В отчете штаба сказано, что за сутки заразились почти 6 600 человек.

В свою очередь поданным источников «Эха Москвы», в столичной мэрии сейчас обсуждают вопрос о дополнительных ограничениях для наиболее уязвимых категорий москвичей. Прежде всего, решается вопрос об отправке на изоляцию горожан старше 65. Среди предложений также — ввести дистанционный режим для школьников и студентов. Окончательного решения пока нет