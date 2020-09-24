Всероссийский центр изучения общественного мнения: 35% россиян считают, что блогер — это профессия будущего

Более трети опрошенных россиян – 35% — считают, что блогер — это профессия будущего, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Почти половина респондентов сказали, что следят за чьими-то блогами. 14% слышали слово «блогер», но не знают, что оно значит. 8% полагают, что это интернет-журналисты и почти столько же считают, что это бездельники.