В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Постпред республики при ООН Кайрат Умаров подписал соответствующий протокол, — говорится на сайте казахстанского МИДа. Ранее о решении присоединиться к пакту о гражданских и политических правах и таким образом отменить смертную казнь в стране говорил президент Касым-Жомарт Токаев.
2020-09-24T11:32:49+03:00
2020-09-24T11:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 24 сентября 2020
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