В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Постпред республики при ООН Кайрат Умаров подписал соответствующий протокол, — говорится на сайте казахстанского МИДа. Ранее о решении присоединиться к пакту о гражданских и политических правах и таким образом отменить смертную казнь в стране говорил президент Касым-Жомарт Токаев.