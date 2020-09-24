Милиция Белоруссии подтвердила использование спецсредств и техники при разгоне протестующих после инаугурации Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД. В ведомстве говорят, что применяли спецсредства, чтобы пресечь нарушение порядка агрессивными протестующими. По данным МВД, после вчерашней инаугурации Лукашенко прошло около 60 несогласованных акций, на которых задержали более 360 человек.

Москва по-прежнему считает ситуацию в Белоруссии внутренними делами республики, в которые не стоит вмешиваться. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Напомним, целый ряд стран, в том числе США, Германия, Литва, Украина заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

Генпрокуратура Белоруссии вскоре инициирует ужесточение ответственности для родителей, которые вовлекают своих детей в акции протеста. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Андрей Швед.