В Москве впервые с конца июня зарегистрировали больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Это данные оперативного штаба. По сведениям источников «Эха Москвы», в столичной мэрии сейчас решают вопрос о дополнительных мерах из-за роста числа заболевших. В частности, обсуждается вопрос об отправке на изоляцию москвичей старше 65 лет. Кроме того, не исключается введение дистанционного режима обучения для школьников и студентов. Окончательного решения пока нет.
2020-09-24T11:31:06+03:00
2020-09-24T11:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 24 сентября 2020
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