В Москве впервые с конца июня зарегистрировали больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Это данные оперативного штаба. По сведениям источников «Эха Москвы», в столичной мэрии сейчас решают вопрос о дополнительных мерах из-за роста числа заболевших. В частности, обсуждается вопрос об отправке на изоляцию москвичей старше 65 лет. Кроме того, не исключается введение дистанционного режима обучения для школьников и студентов. Окончательного решения пока нет.