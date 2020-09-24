Сегодня в Будапеште пройдет матч за Суперкубок УЕФА

Трофей разыграют мюнхенская Бавария и Севилья из Испании.

Бавария, с блеском выигравшая недавно Лигу Чемпионов, не только носит негласный титул лучшей команды Европы. Но и является таковой на данный момент. И победа на старте Бундеслиги над Шальке со счетом 8-0 – яркое тому подтверждение. Трудно даже представить, что может остановить мюнхенцев на пути к очередному титулу. Остается сожалеть, что из-за пандемии трибуны Пушкаш Арены в Будапеште будут сегодня лишены возможности насладиться атакующей мощью немецкого суперклуба.

Любопытно, что соперник Баварии – Севилья – играла в матчах за Суперкубок даже чаще своего сегодняшнего оппонента. И все благодаря феноменальному выступлению в Лиге Европы. Второй по значимости еврокубок Севилья выиграла рекордные 6 раз. А вот Суперкубок удалось завоевать лишь однажды – в далеком уже 2006-м году.

Игра за Суперкубок УЕФА начнется в 22 часа. Покажет встречу телеканал МАТЧ ТВ.