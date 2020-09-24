Производитель самолетов «Сухой Суперджет» массово сокращает штат

По данным газеты «Ведомости», без работы могли остаться до трети сотрудников.

На «Гражданских самолетах Сухого» еще недавно трудились около трех тысяч человек. Сокращения персонала последовали вскоре после объединения с корпорацией «Иркут» и переименования в компанию «Региональные самолеты». Объединенный штат показался вышестоящему руководству раздутым. В прошлом году от авиастроительной компании потребовали сократить порядка 900 сотрудников. Пока же уволили не менее 500 человек.

Представитель корпорации «Иркут» признает, что персонал сократили, но без работы остались около 10 процентов. Сокращения коснулись в первую очередь дублирующие друг друга управленческие и административные должности в московских представительствах. Но речь идет не только о менеджерах. Источник в Объединенной авиастроительной корпорации утверждает, что кадровые решения были приняты и против инженеров. Некоторым работникам предприятия в подмосковном Жуковском предложили трудоустроиться в корпорацию МиГ.

Сухой Суперджет 100 – первый ближнемагистральный гражданский самолет, разработанный в России с нуля.