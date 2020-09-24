Депутат Бунимович: Суд не приостановил строительные работы в парке Березовая аллея, несмотря на выявление нарушений

Арбитражный суд не приостановил строительные работы в парке Березовая аллея в Левобережном районе, несмотря на выявление многочисленных нарушений. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы, председатель Комиссии по образованию МГД Евгений Бунимович.

«Прокуратура, во-первых, обратилась в МВД о подложных документах, чтобы было уголовное дело, и обратились в арбитражный суд о расторжении договора аренды застройщика. Сейчас арбитражный суд принял к рассмотрению дело, но одновременно нет обеспечительных мер, которых просила прокуратура вместе с жителями, не останавливают это строительство. Там нарушений дикое количество, на этом земельном участке и детский сад должны были строить, и физкультурный комплекс, конечно, все это исчезло, там теперь огромный коммерческий проект, и при этом они еще морочат голову жителям, говорят, что это связано с реновацией», — сказал он.

Е.Бунимович отметил, что судебное заседание о признании договора аренды участка недействительным состоится 22 октября.

Застройщик «Центр-Инвест» приступил к вырубке Берёзовой аллеи для строительства ЖК «Фестиваль Парк — 2» в январе 2020 года. Местных жителей, протестующих против застройки территории коммерческими домами, неоднократно задерживали по обвинению в участии в незаконных митингах.