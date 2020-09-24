Российские следователи не разрешили Майклу Калви снять с ноги электронный браслет для МРТ раковой опухоли

Российские следователи не разрешили американскому бизнесмену Майклу Калви снять с ноги электронный браслет для МРТ раковой опухоли, — сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Собеседники издания также говорят, что врачам пришлось удалять опухоль не самым современным методом, из-за которого Калви был вынужден проходить дополнительный курс лучевой терапии. О болезни основатель инвестиционного фонда Baring Bostok Майкл Калви рассказал в июне. Суд разрешил пройти курс лечения в частной клинике, но при этом Калви оставили под домашним арестом. Американский инвестор и еще несколько человек проходят по уголовному делу, которое сначала расследовалось по статье о мошенничестве, а затем было переквалифицировано на растрату.