В Москве количество заболевших ковидом пересекло тысячу — 1050 человек

За последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 130 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.

В Москве зарегистрировали максимальное число зараженных коронавирусом за последние три месяца. Это следует из данных оперативного штаба. За сутки число заболевших увеличилось на 1050 человек. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост увеличением объема тестирования, а также с сезонностью.

В целом, по России зарегистрировано 6 тысяч 595 случаев. Это максимум с середины июля. Скончались 149 человек.