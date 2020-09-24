«Коммерсантъ»: Минтруда предложило изменить методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда

Министерство труда предложило изменить методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, — пишет газета «КоммерсантЪ». По данным издания, поправки вчера были одобрены на заседании правительства. Сейчас прожиточный минимум рассчитывается как стоимость потребительской корзины товаров и услуг. Минтруда предлагает зафиксировать этот показатель на уровне чуть более 44% так называемого медианного, усредненного дохода по стране. МРОТ предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты. Есть вероятность, что в результате люди смогут рассчитывать на большие выплаты, — сказал в интервью «Эху Москвы» профессор Школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Он отметил, что действующий принцип установления МРОТ и прожиточного минимума на основании потребительской корзины неудачный. Он в, частности, предполагает, что человек носит одну и ту же одежду несколько лет.