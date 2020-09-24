В Великобритании добровольцев, которые будут испытывать вакцину, заразят коронавирусом

Эксперимент проведут впервые в мире.

Исследование планируют начать в Лондоне в январе следующего года. Не только испытать на себе препарат, но и заразиться коронавирусом согласились около двух тысяч человек, пишет газета Financial Times. Из этого числа для эксперимента отберут несколько десятков, а возможно сотен молодых людей, каждому выплатят больше четырех тысяч фунтов стерлингов. Добровольцев заразят вирусом и поместят под наблюдение в специализированной клинике спустя месяц после введения вакцины — какой именно издание не уточняет. Препараты ранее разработали Оксфордский университет и Имперский колледж Лондона, сейчас их испытывают. Организаторы исследования намерены о нем официально объявить на следующей неделе. Впрочем, его проведение должно одобрить британское Управление по контролю за оборотом лекарств и независимый комитет по этике, отмечает газета. В Оксфордском университете считают, что вакцины, клинические испытания которые завершатся первыми, вряд ли будут лучшими. Поэтому такие исследования необходимы чтобы найти самый эффективный препарат от коронавируса.

Испытания с преднамеренным заражением человека проводятся уже несколько столетий, напоминает Financial Times. Эти исследования играют важную роль в разработке препаратов от оспы, брюшного тифа, холеры и малярии и позволяют понять, как иммунная система реагирует на вирусы, отмечает британская газета.