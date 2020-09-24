В правительстве предложили устанавливать «умные» счетчики электроэнергии за счет россиян

Установка приборов учета может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей, считают в «Коммерсанте».

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минэнерго, Минэкономразвития проработать вопрос включения стоимости установки счетчиков в коммунальные платежи граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Юрия Борисова.

C 1 июля 2020 года вступил в силу разработанный Минэнерго закон, устанавливающий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии. Согласно нему, потребители освобождаются от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о его выходе из строя, а также устанавливать новый прибор. В соответствии с законом, устанавливать приборы в многоквартирных домах обязаны за свой счет гарантирующие поставщики электроэнергии, а в коммерческом секторе и в частных домах -— сетевые компании. При этом расходы на покупку, установку или замену приборов могут включаться в тариф и в плату за техническое присоединение.

Кроме того, с сегодняшнего дня вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков. Бумажные свидетельства о поверке теряют юридическую силу, а единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета будет служить запись в электронном реестре Росстандарта.