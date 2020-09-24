Структуры Ростеха разработали систему дистанционного тестирования водителей общественного транспорта на алкоголь

Структуры, входящие в Ростех, разработали систему, позволяющую дистанционно тестировать водителей общественного и коммерческого транспорта на алкоголь. Об этом сообщает газета «Ведомости». Для проведения проверки будет использоваться программно-аппаратный комплекс, включающий в себя инфракрасный термометр, камеру с технологией распознавания лиц, тонометр для измерения давления и алкотестер. При этом стационарный комплекс для дистанционной проверки на трезвость будет стоить 180 тысяч рублей, переносной – 130 тысяч.
2020-09-24T10:03:55+03:00
2020-09-24T10:10:43+03:00
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10:03, 24 сентября 2020
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