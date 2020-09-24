Растет число стран, которые отказываются признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Евросоюз после вчерашней церемонии вступления в должность обвиняют Лукашенко в углублении политического кризиса. Так называемая инаугурация противоречит воле значительной части населения. В заявлении верховного представителя ЕС по международным делам говорится о несвободных и нечестных выборах, результаты которых ЕС не признает. Новый мандат, на который претендует Лукашенко, лишен легитимности, отметил Жозеп Боррель.

Евросоюз видит решение кризиса в начале национального диалога, пока он не начат, Брюссель намерен пересмотреть отношения с Минском. Схожие по формулировкам и духу заявления сделали также представители США, Канады и Украины. Стоит напомнить, что среди стран, которые признали победу Лукашенко на выборах в августе – Россия и Китай. Церемония инаугурация не транслировалась в прямом эфире по белорусским каналам. Власти до последнего скрывали дату ее проведения.

Соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская также заявила о его нелегитимности и назвала себя единственным законно избранным лидером.