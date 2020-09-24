Стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

Правительство поручило профильным ведомствам проработать этот вопрос, — сообщает газета «КоммерсантЪ». Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 миллиардов рублей в год или в 1% роста конечной стоимости электроэнергии.
2020-09-24T09:35:18+03:00
2020-09-24T09:50:22+03:00
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09:35, 24 сентября 2020
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