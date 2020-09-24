Частные клиники, а также аптеки до конца октября фактически остались без вакцины «Ультрикс»

Частные клиники, участвующие в системе добровольного медицинского страхования, а также аптеки до конца октября фактически остались без одной из самых популярных вакцин от гриппа – «Ультрикс». Об этом сообщает агентство РБК. Вакцину выпускает российская компания «Форт». Там сообщили, что дефицит связан с тем, что мощности загружены под государственный заказ.