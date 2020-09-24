Концерт российских музыкантов в поддержку протестующих белорусов решено провести в интернете

Мероприятие собирались организовать в одном из московских клубов, но найти подходящую площадку не удалось, — рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, поэт и продюсер Александр Елин. Как и планировалось, концерт пройдет в понедельник 28 сентября в полвосьмого вечера. Ссылку на трансляцию можно будет найти на сайте мероприятия. Заявлено участие Андрея Макаревича, Алексея Кортнева, Тимура Шаова, группы «Ромарио». Ведущей мероприятия будет Татьяна Фельгенгауэр.