Концерт российских музыкантов в поддержку протестующих белорусов решено провести в интернете

Мероприятие собирались организовать в одном из московских клубов, но найти подходящую площадку не удалось, — рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, поэт и продюсер Александр Елин. Как и планировалось, концерт пройдет в понедельник 28 сентября в полвосьмого вечера. Ссылку на трансляцию можно будет найти на сайте мероприятия. Заявлено участие Андрея Макаревича, Алексея Кортнева, Тимура Шаова, группы «Ромарио». Ведущей мероприятия будет Татьяна Фельгенгауэр.
2020-09-24T09:33:08+03:00
2020-09-24T09:42:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 09:33, 24 сентября 2020
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