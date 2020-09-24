«Ведомости»: Компания-производитель лайнеров «Сухой Суперджет» провела массовые сокращения сотрудников

Компания-производитель лайнеров «Сухой Суперджет» провела массовые сокращения сотрудников, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Согласно этим данным, на предприятии «Региональные самолеты» уволены не менее 500 человек. Это от пятнадцати до тридцати процентов всех сотрудников. Издание отмечает, что в последнее время поставки «Сухой Суперджет» сократились из-за дорогого и долгого обслуживания самолетов.