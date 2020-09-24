В Чехии с сегодняшнего дня ужесточаются ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Ограничительные меры в первую очередь затронут сферу общепита и мест проведения массовых мероприятий: бары и рестораны теперь должны закрываться до 10 вечера, а открываться не ранее 6 утра. До этого момента им разрешали работать до полуночи. Власти считают, что это поможет сдержать распространение коронавируса. Также с этого дня вводится ограничение для спортивных болельщиков – будут пускать до 100 человек на мероприятия под открытым небом, и в два раза меньше на мероприятия в помещениях. В чешском Минздраве отметили, что других культурных акций эта мера пока не коснется, поскольку их участники относятся к соблюдению социальной дистанции и другим мерам ответственное. О введении ограничений стало известно несколько дней назад. В Министерстве здравоохранения страны пояснили, что стараются принимать решения, которые не сильно скажутся на экономике страны.

В Чехии в последние дни ощутимо растет число заболевших, накануне прирост составил почти 2,5 тысячи человек – почти на тысячу больше, чем днем ранее