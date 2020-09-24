Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Соответствующее постановление, подписанное главой Роспотребнадзора, вступает в силу уже сегодня.

Россияне, вернувшиеся из зарубежной поездки на самолете, должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой. Ранее Попова заявила, что рост числа заболевших коронавирусом связан, в том числе, с возвращением из-за рубежа отдыхавших граждан.

До сих пор правилами, введенными в середине июля, туристам по возвращению в Россию предписывалось, в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус и, получив результат, внести его в базу через специальную форму на портале Госуслуг. В случае положительного результата теста, а также при возникновении признаков болезни необходимо было вызвать врача на дом. Теперь результатов анализов люди должны ожидать, соблюдая режим изоляции «по месту жительства».

Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавируса. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.