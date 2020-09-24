Массовыми задержаниями накануне завершились акция белорусской оппозиции

Люди вышли на улицы после тайного вступления в должность президента Александра Лукашенко.

Силовики, как и в первые дни протестов, которые начались сразу после выборов президента, не церемонились с противниками Александра Лукашенко. Вчера против мирных протестующих в Минске опять применяли спецсредства. Людей разгоняли водомётами, они поливали участников акции оранжевой жидкостью, применяли дубинки. Это происходило в том числе у стеллы «Минск-город-герой» и на Пушкинской площади в центре столицы. В ряде районов как сообщал портал tut.by звучали выстрелы. Соцсети обошли фотографии с ранеными людьми, среди них были женщины. Некоторым протестующим силовики разбили голову. По данным правозащитного центра Весна накануне было задержано 250 человек, большинство в Минске. При разгоне людей у торгового центра неподалеку от стеллы силовики пустили слезоточивый газ, сообщала газета Наша Нива. В МВД Белоруссии говорят, что газ, как и светошумовые гранаты, против демонстрантов не применяли. Силовикам также помогали люди в спортивных костюмах и черных масках. По оценкам агентства «Интерфакс» в Минске в акциях против тайной инаугурации Лукашенко участвовали около пяти-семи тысяч человек.

Задержания по данным правозащитников также прошли в Гомеле, Могилёве, Гродно и ряде других городов Белоруссии. Некоторых людей отпустили из милиции ночью, но подавляющая часть остается за решёткой.

Евросоюз объявил инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Брюссель пересматривает свои отношения с Минском. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля.