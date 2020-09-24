Власти Петербурга разрешили все массовые мероприятия, кроме митингов и пикетов, — сообщает сайт «Фонтанка»

В постановлении о мерах по противодействию распространения коронавируса говорится, что разрешено проводить конференции, форумы, брифинги, собрания жильцов, при этом под запретом остаются мероприятия, которые устраивают для свободного выражения мнения по различным вопросам. Сохраняется запрет и на встречи депутатов с избирателями.