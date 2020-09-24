Прилетевшим из-за границы россиянам предстоит сидеть на изоляции до готовности тестов на коронавирус

Это следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Ранее местонахождение прибывших из-за границы до получения отрицательного результата теста на коронавирус официально в документах прописано не было. Между тем, в Ассоциации туроператоров России сказали, что туроператоров о появлении новых инструкций не предупредили. По словам директора ассоциации Майи Ломидзе, в последний момент стало известно, что изменения внесли на прошлой неделе, опубликовали вчера. Они вступают в силу с сегодняшнего дня, — передает РБК.
2020-09-24T08:36:11+03:00
2020-09-24T08:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 24 сентября 2020
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