В Белоруссии протесты после инаугурации Александра Лукашенко завершились массовыми задержаниями

Правозащитники сообщили, что в отделения забрали более двухсот пятидесяти человек. Большинство задержанных пришлось на Минск. Ряд СМИ сообщал, что для разгона протестующих применяли слезоточивый газ. Белорусская милиция это отрицает. Инаугурация Александра Лукашенко прошла в республике накануне. Заранее о церемонии нигде не сообщалось, государственные СМИ известили о ней только постфактум. Запись церемонии была показана ближе к вечеру.

Тем временем, Соединенные Штаты отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. В Госдепартаменте полагают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Ранее считать политика законно избранным президентом государства отказались Украина, Словакия, Германия и Литва. Кроме того, Евросоюз выступил с заявлением, где говорится, что инаугурация Лукашенко лишена легитимности и ведет к углублению кризиса в республике, — передает РИА Новости.