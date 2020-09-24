Суд рассмотрит сегодня вопрос об обращении в доход государства имущества бывшего министра Михаила Абызова

Он находится под арестом с весны прошлого года.

Генеральная прокуратура просит Гагаринский суд Москвы о том, чтобы он разрешил государству взять в оборот различные активы на сумму более тридцати двух миллиардов рублей, которые ранее принадлежали экс-министру. Речь идёт в том числе о деньгах, которые по версии следствия Абызов получил незаконным путём. Гособвинители утверждают, что с 2012-ого по 2018-ый годы, когда арестованный еще был членом правительства России, он скрывал от властей несколько кипрских оффшоров и незаконно управлял Сибирской энергетической компанией, тем самым допустив «сращивание бизнеса и публичной власти».

Абызов в свою очередь вины не признаёт. Как говорил агентству РБК его адвокат, бывший министр оповещал государство о своём имуществе и компаниях.

В первый раз вопрос о причастности Абызова к неуказанным в декларации оффшорам и компании СИБЭКО генпрокуратура рассматривала в 2015-ом году. Тогда, ведомство нарушений не нашло. К этому делу вернулись только через год после того, как Абызов перестал занимать пост в правительстве.

Михаил Абызов был министром «Открытого правительства» с 2012-ого по 2018-ый годы. Как отмечает РБК, до этого он был одним из богатейших бизнесменов страны.