Федеральная антимонопольная служба намерена выяснить обоснованность цены на препарат от коронавируса «Арепливир»

Его стоимость сопоставима с уровнем минимального размера оплаты труда.

Запросы по поводу цены «Арепливира» ФАС направила напрямую фармпроизводителям, говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что лекарство не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших – а значит, стоимость на него пока не подлежит госрегулированию. Если «Арепливир» появится в списке, отпускную цену на него установит Минздрав, а цены производителей подвергнут экономическому анализу, добавили в антимонопольной службе.

В начале недели препарат от коронавируса появился в российских аптеках. При этом за упаковку, в которой содержится 40 таблеток по 200 мг, необходимо заплатить от 12 320 рублей. Это на 190 рублей выше, чем федеральный размер МРОТ. Однако глава совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый хоть и признал, что стоимость «Арепливира» высока, объяснил это высокими затратами на создание лекарства и его новизной. Одновременно он назвал его «самым дешевым препаратом в мире, спасающим жизни».

Ранее Минздрав также допустил к продаже другой препарат от коронавируса «Коронавир». Его цена лишь незначительно меньше, чем у аналога – около 11,5 тысяч рублей.