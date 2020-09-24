В России предлагают пересмотреть принципы расчета прожиточного минимума и МРОТ

Прожиточный минимум в министерстве труда хотят считать иначе: как часть среднедушевого дохода. То есть годового заработка всех членов семьи. 44 процента от него и составит требуемую сумму, пишет газета «КоммерсантЪ». Предполагается, что регионы поэтапно доведут прожиточные минимумы до новой нормы к 2025-му году. Переход к новой системе расчета потребует дополнительно более полутриллиона рублей, отмечает газета. При этом минимальный размер оплаты труда ведомство рекомендует установить на уровне 42-х процентов от зарплаты среднестатистического работника. В ряде отраслей она составляет около 60-ти тысяч рублей в месяц. В России сейчас считают бедным того, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума. И не может купить минимальный набор продуктов. Тогда как, к примеру, в странах Евросоюза границу бедности определяют относительно принятого в обществе стандартного, обычного потребления. В то же время продовольственная корзина, к стоимости которой привязан прожиточный минимум в России, имеет мало отношения к понятию здоровое питание в определении Всемирной организации здравоохранения, пишет газета.

Поправки в профильные федеральные законы вчера были представлены на заседании правительства. Проект по информации газеты Коммерсант уже одобрили.