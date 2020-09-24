Z Архив новостей новости
5 6 6 1577
08:02, 24 сентября 2020

В России предлагают пересмотреть принципы расчета прожиточного минимума и МРОТ

Прожиточный минимум в министерстве труда хотят считать иначе: как часть среднедушевого дохода. То есть годового заработка всех членов семьи. 44 процента от него и составит требуемую сумму, пишет газета «КоммерсантЪ». Предполагается, что регионы поэтапно доведут прожиточные минимумы до новой нормы к 2025-му году. Переход к новой системе расчета потребует дополнительно более полутриллиона рублей, отмечает газета. При этом минимальный размер оплаты труда ведомство рекомендует установить на уровне 42-х процентов от зарплаты среднестатистического работника. В ряде отраслей она составляет около 60-ти тысяч рублей в месяц. В России сейчас считают бедным того, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума. И не может купить минимальный набор продуктов. Тогда как, к примеру, в странах Евросоюза границу бедности определяют относительно принятого в обществе стандартного, обычного потребления. В то же время продовольственная корзина, к стоимости которой привязан прожиточный минимум в России, имеет мало отношения к понятию здоровое питание в определении Всемирной организации здравоохранения, пишет газета.

Поправки в профильные федеральные законы вчера были представлены на заседании правительства. Проект по информации газеты Коммерсант уже одобрили.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 214 6 17816 18.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 365 6 42131 19.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Сколько уже хоронили Европу, а благополучно она всех переваривает и перемалывает. И все эти разговоры о закате Европы, как показал печальный пример Шпенглера, заканчиваются фашизмом. Не становитесь на этот путь…

5 188 6 22495 18.09
#слушать 01:49:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Репрессии вместо дипломатии Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним – то есть: никаким…

5 77 6 9515 22.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Это гибридная война против России Фальсификация версии отравления Навального Новичком разваливается на глазах. Ее сторонники рисуют фантастическую картину, где все противоречит здравому смыслу…

5 366 6 47003 18.09
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 139 6 19963 23.09
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 207 6 33302 20.09
Блоги

+ Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии «Я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов»...

5 72 6 11879 23.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Самое сильное выступление на Генассамблее Путин точно выбрал абсолютно другую тональность: там, где Трамп обещает, что именно США победят вирус, российский лидер говорит о глобальном сотрудничестве в борьбе с пандемией…

5 160 6 26364 23.09
Блоги

Сергей Марков политолог

И почему мы должны им верить? Почему мы должны верить по делу Навального тем, кто лжет по делу Скрипалей?..

5 149 6 26194 17.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 69 6 12220 23.09
Блоги

+ Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Я являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом…

5 98 6 18529 23.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Как идёт моё восстановление Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?..

5 547 6 107716 19.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Не с Путина начинается жизнь страны, а с Соломина как гражданина…

5 55 6 10786 20.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Видеообращение Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН Видеообращение Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений…

5 125 6 26147 22.09
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин есть, его не может не быть! Валим на ПМЖ в Крым? Нужно начинать серьёзные изменения, либо будет война, иначе это возникшее напряжение никак не сбросить. С кем война? Да внутри Росси может рвануть так, что мало не покажется…

5 214 6 48067 21.09

Популярное за неделю

Новости

Вашингтон отказался считать Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии после того, как он провел инаугурацию В Госдепартаменте США подчеркнули, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми…

5 13 6 14252
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Белоруссии есть куча государственных предприятий, есть газовая труба, заводы, тот же «Беларуськалий». А в России есть голодные Ротенберги и прочие. Я думаю, что будет в итоге большая приватизация Белоруссии в пользу путинских друзей…

5 79 6 93918 19.09
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 43 6 3838 22.09
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Повышали пенсионный возраст зря Повышали пенсионный возраст зря Безусловно, малый и средний бизнес только спасибо скажет за снижение страховых взносов, однако может статься, что расплачиваться за эту меру в скором времени придется будущим пенсионерам…

5 81 6 202139 17.09
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Откуда взялась злосчастная бутылка? Откуда взялась злосчастная бутылка? Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа…

5 562 6 160148 17.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8758814
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4644060

Сегодня в эфире