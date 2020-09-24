Сегодня пройдут квалификационные матчи футбольной Лиги Европы

ФК «Ростов» будет принимать израильский «Маккаби» из Хайфы. 4 года назад «Ростов» произвел в Европе настоящий фурор.

Команда пробилась в групповой этап ЛЧ, где смогла победить мюнхенскую «Баварию» 3-2. А перебравшись по весне в Лигу Европы, ростовчане дошли до 1/8 финала турнира, где с минимальным счетом уступили по сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед». На фоне таких грандов «Маккаби» из Хайфы не выглядит грозным соперником. Вот только и «Ростов» с тех пор заметно изменился.

В преддверии старта в Еврокубках ростовчане выдали неплохую серию, сыграв вничью поочередно с «Краснодаром» и «Локомотивом». А вот матч с «Ротором» не состоялся из-за вспышки коронавируса в команде из Волгограда.

«Маккаби», в свою очередь, стартовали в национальном первенстве с двух побед. А кроме того, сумели пройти в Лиге Европы боснийский «Железничар» и «Кайрас» из Казахстана.

Игру между «Ростовым» и «Маккаби» покажет «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.30.