В Лондоне впервые проведут испытания вакцины от коронавируса, намеренно заразив волонтеров.

Как пишет Financial Times, в январе добровольцам сделают инъекцию вакцины, а через месяц их инфицируют коронавирусом. Участвовать в исследовании в Британии согласились уже 2 тыс. человек. По информации газеты, добровольцам выплатят как минимум 3,7 тыс. фунтов стерлингов (около 360 тыс. рублей).
2020-09-24T05:11:17+03:00
2020-09-24T05:11:21+03:00
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05:11, 24 сентября 2020
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