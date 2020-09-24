В Лондоне впервые проведут испытания вакцины от коронавируса, намеренно заразив волонтеров.

Как пишет Financial Times, в январе добровольцам сделают инъекцию вакцины, а через месяц их инфицируют коронавирусом. Участвовать в исследовании в Британии согласились уже 2 тыс. человек. По информации газеты, добровольцам выплатят как минимум 3,7 тыс. фунтов стерлингов (около 360 тыс. рублей).