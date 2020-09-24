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05:07, 24 сентября 2020

Число жертв Ковид-19 в столице достигло 5115.

По данным оперативного штаба, за сутки в Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом.



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