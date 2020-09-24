Власти Дагестана пообещали вознаграждение за помощь в поимке заключенных, бежавших из колонии.

Как отмечается на сайте главы региона Владимира Васильева, за информацию, представляющую интерес, а также оказание помощи следствию будет выплачена сумма в размере до 1 млн рублей. Накануне сообщалось, что шестеро заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане вырыли подкоп и сбежали.