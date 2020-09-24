Минтруд предлагает поменять методику определения прожиточного минимума и МРОТ.

По сведениям Ъ, ведомство предлагает с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%. Также министерство предлагает до 2026 года установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по России.