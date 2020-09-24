По данным белорусских правозащитников, по всей Белоруссии вчера задержано около 200 протестующих.

Против манифестантов силовики применяли водометы, дубинки и другие спецсредства. Большинство задержанных приходится на Минск. В общей сложности, по оценкам ИФ, на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли примерно 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко. По официальной информации, в Минске задержаны несколько десятков человек. Противостояние манифестантов с силами ОМОНа продолжалось 5 часов.