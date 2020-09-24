Вторая волна коронавируса уже идет в Канаде.

Это констатировал премьер-министр Джастин Трюдо во время специального обращения к нации. По его оценкам, вторая волна может оказаться еще хуже, чем первая, с которой население страны столкнулось весной. Трюдо отметил, что текущую ситуацию еще возможно изменить, если все жители Канады будут соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, соблюдение дистанции и получение прививки от гриппа. При этом он добавил, что традиционное масштабное празднование Дня благодарения, которое в Канаде отмечается в октябре, уже маловероятно.
2020-09-24T04:08:46+03:00
2020-09-24T04:08:50+03:00
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04:08, 24 сентября 2020
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