Президент Польши с трибуны ГА ООН потребовал соблюдения прав человека в Белоруссии.

Анджей Дуда, выступая в формате видеообращения подчеркнул, что «преследования политических оппонентов, массовые задержания мирных протестующих, применение насилия и пыток против них недопустимы ни в одном государстве». Ранее в своих видеовыступлениях президенты Литвы и Латвии призвали Минск отказаться от применения силы в отношении протестующих.
2020-09-24T04:07:40+03:00
2020-09-24T04:07:44+03:00
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04:07, 24 сентября 2020
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