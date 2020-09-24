Президент Польши с трибуны ГА ООН потребовал соблюдения прав человека в Белоруссии.

Анджей Дуда, выступая в формате видеообращения подчеркнул, что «преследования политических оппонентов, массовые задержания мирных протестующих, применение насилия и пыток против них недопустимы ни в одном государстве». Ранее в своих видеовыступлениях президенты Литвы и Латвии призвали Минск отказаться от применения силы в отношении протестующих.