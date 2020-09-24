Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сочла фарсом инаугурацию Александра Лукашенко

. По ее мнению, церемония прошла в закрытом режиме потому, что народ «не выдал ему новый мандат». Лукашенко, по ее словам, «просто ушел на пенсию». В своем видеообращении, Тихановская назвала себя «единственным лидером», избранным народом.
2020-09-24T04:06:34+03:00
2020-09-24T04:06:38+03:00
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04:06, 24 сентября 2020
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