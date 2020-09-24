Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.

По сведениям Ъ, ведомство хочет со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Прожиточный минимум для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить на уровне 109% данного показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%. Кроме того, Минтруд предлагает до 2026 года установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по стране. Как сообщает издание, соответствующие поправки в два федеральных закона одобрены на заседании правительства 23 сентября.
2020-09-24T04:04:13+03:00
2020-09-24T04:04:17+03:00
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04:04, 24 сентября 2020
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